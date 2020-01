Aeroporto di Foggia, voli di linea a pochi chilometri dal Molise

Voli di linea a meno di un’ora dal Molise e a poche decine di chilometri da noi. La novità, di sicuro rilievo per una regione storicamente scollegata dagli aeroporti, è in arrivo. Accadrà tra qualche mese quando il rinnovato aeroporto di Foggia entrerà in funzione, ma le istituzioni molisane non hanno voluto sposare il progetto. I lavori per l’allungamento della pista dello scalo Gino Lisa della città pugliese sono iniziati qualche giorno fa. Si tratta di interventi che permetteranno di portare la lunghezza della pista dagli attuali 1.400 metri a 2 chilometri. In questo modo lo scalo potrà ospitare aerei da 200 posti e quindi diverse compagnie aeree come Easy Jet, Volotea ma anche Ryanair e garantire nuovi collegamenti con le città italiane e le capitali europee. I lavori dovrebbero terminare subito dopo l’estate e intanto si sta anche rivoluzionando la viabilità attorno all’aeroporto con la realizzazione di una nuova bretella stradale. In puglia si è parlato di “svolta epocale” per l’aeroporto foggiano, svolta che porterà vantaggi evidenti anche al Molise tanto che nei mesi scorsi il Partito Democratico aveva presentato in Consiglio regionale una mozione che impegnava l’istituzione molisana a sostenere e supportare il progetto relativo all’aeroporto che è in assoluto quello a noi più vicino: appena 60 chilometri mentre quello di Pescara è a 100 chilometri. E’ finita però che la Regione ha deciso di non appoggiare il progetto perché la mozione, messa ai voti, è finita in parità, 10 a 10, e quindi è stata respinta dall’aula. Era il mese di ottobre quasi tutta la maggioranza votò contro, a favore invece Pd, 5 Stelle e dissidenti del centrodestra. Oggi con l’avvio dei lavori e il progetto che si concretizza la capogruppo del Pd Micaela Fanelli, che aveva presentato la mozione con il consigliere Facciolla, commenta e invita a non perdere questa occasione: “Per prima cosa dobbiamo curarci da ombelicosi. Solo così – dice – , con uno sguardo fuori dal Molise, possiamo rilanciare il nostro territorio. L’aeroporto di Foggia va sostenuto anche con il supporto politico della nostra regione. Basterà potenziare i collegamenti verso lo scalo pugliese. Dobbiamo chiederlo con maggiore forza – conclude – e dobbiamo stare accanto alla Puglia”.