Isernia. Evase dai domiciliari, 54enne arrestato dalla Squadra mobile

La Squadra Mobile della Questura di Isernia ha arrestato un 54enne di Isernia destinatario di un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Isernia – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo, pluripregiudicato, nel 2012, mentre si trovava in regime di detenzione domiciliare per violazione della legge sugli stupefacenti, era stato sorpreso a spasso con il cane, nei pressi della villa comunale, proprio dagli agenti della Squadra Mobile che ora lo hanno arrestato. Per quell’evasione, dovrà espiare in carcere una pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.