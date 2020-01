Lago di Guardialfiera, patto per lo sviluppo tra Sindaci e Regione

Un progetto, quello della viabilità destinata a percorrere l’intero perimetro del Lago di Guardialfiera, che arriva in un momento di forte visibilità nazionale ed internazionale per il Molise e per le sue attrattive turistiche. A ricnoscere il fascino di un territorio povero di infrastrutture ma ricchissimo di Storia, Natura, Arte e prelibatezze, sono stati nell’arco di due giorni il New York Times ed il Corriere della Sera, due testate di indiscussa autorevolezza e prestigio. Il turismo, quindi, come vocazione elettiva dell’intero Molise. Creare le infrastrutture per attirare in regione investimenti orientati in questa direzione, è il criterio adottato dalla Giunta per assegnare al progetto di circumlacuale la considerevole somma di 3,5 milioni di euro da spendere nell’arco di un paio di anni. A spiegare le ragioni dell’intervento è lo stesso presidente Toma.

L’idea di una strada che costeggi su ambedue i lati il lago di Guardialfiera è stata condivisa dai cinque sindaci i cui territori affacciano sull’invaso: Vincenzo Tozzi, primo cittadino di Guardioalfiera,Sabrina Lallitto, di Casacalenda, Pino Puchetti, di Larino, Maria Di Lena di Palata e Pasqualino Morinelli. Per quei territori e per l’intero Molise, l’opera messa in campo rappresenta una straordinaria opportunità di crescita. A sotolinearlo è Vincenzo Tozzi, sindaco di Guardialfiera, comune capofila del progetto.

I tempi di realizzazione previsti da sindaci e regione vanno nell’arco di due anni. Per attirare investimenti e privati occorrono le opere sul territorio; pria le infrastrutture e poi le strutture, hanno ribadito tutti.