Domani, sabato 11 gennaio, alle ore 17,30, presso la Libreria Enzo Della Corte di Isernia, va in scena la Poesia con la presentazione della Antologia poetica “ Dieci poeti cinque poesie” volume III, curato dalla scrittrice Marilena Ferrante per i tipi delle Mezzelane Casa Editrice.

Dalla Nota della curatrice “ I versi che ispirano questa raccolta poetica rappresentano, ognuno a suo modo, il morso vorace della vita. Il ricordo estasiato dei momenti felici, l’accavallarsi dei pensieri nel mestolo del dolore, la pagina di vita tradita dalla spinta disumana dell’inganno, il coraggio di combattere, la forza vitale per comprendere in profondità le scelte, i sentimenti, la perdita. Una cornice che avvolge un quadro di colori screziati e variegati, quelli dell’amore, della passione per la vita, degli affetti, della memoria, morbida trapunta per ripararsi dalla incombenza del Tempo che sembra cancellare ogni cosa. In essi si dispiega il bisogno di sentirsi, di amare, di vivere oltre ogni ostinato steccato”

Intervengono Marilena Ferrante, curatrice dell’opera, Maria Stella Rossi, scrittrice e Rita Angeletti direttrice editoriale delle Mezzelane Casa Editrice. Sono presenti i poeti e le poetesse inserite nell’opera corale: Paola Caramadre, Rosalba de Filippis, Rosa Francesca de Magistris, Elvira Del Monaco Roll, Federica Passarelli, Giuditta Di Cristinzi, Dario Maraviglia, Alice Montato, Antonella Sozio e Antonio Vanni.

Le letture delle poesie sono affidate a Michele Montanaro, giovane talentuoso isernino mentre gli interventi musicali sono curati dalla flautista isernina Erika Castiello che studia al Conservatorio Santa Cecilia di Roma.