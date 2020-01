Fantozzi: “Popolari a Isernia, ma autonomi dalla posizione di Vincenzo Niro”

I Popolari di Isernia si smarcano dalla posizione di Vincenzo Niro, segretario regionale e vicesegretario nazionale dei Popolari.

La notizia è da ricollegare direttamente alla vicenda del rimpasto della giunta regionale e al delicato momento che sta vivendo la maggioranza di centrodestra a Palazzo d’Aimmo.

Infatti il gruppo dei Popolari al Comune di Isernia ha convocato una conferenza stampa in cui ha chiarito che, per non arrecare problemi alla posizione di Vincenzo Niro, stanno riflettendo sulla possibilità di rendersi autonomi dall’assessore.

Questo per evitare che l’opposizione a Giacomo d’Apollonio, sindaco del Centrodestra a Isernia, venga fraintesa come opposizione al governo regionale di Centrodestra. Pper quel che concerne Isernia, invece, resta in atto il confronto-scontro con Giacomo d’Apollonio e con il suo esecutivo. Giudizi positivi per il sindaco, ma assolutamente negativi per la sua giunta, giudicata inadeguata e Fantozzi chiede di nuovo l’azzeramento per riaprire le porte al dialogo. Infine la posizione chiara e precisa sulle infrastrutture, i Popolari di Isernia sono assolutamente favorevoli al Lotto Zero e chiedono alla Regione di riaprire le porte all’autostrada. E qui un altro momento di separazione da Vincenzo Niro, da sempre scettico sul discorso dell’autostrada del Molise