“Le decisioni non sono più rinviabili.‭ ‬L’Anas prenda posizione e chiarisca una volta per tutte le sue intenzioni circa la realizzazione di un’arteria stradale capace di deviare il traffico veicolare da e verso Roma dal centro urbano di Venafro‭”‬.

È il monito del consigliere regionale,‭ ‬Antonio Tedeschi,‭ ‬da mesi impegnato sul fronte ambientale e visibilmente preoccupato per la situazione in atto in territorio venafrano.‭ ‬I dati sono chiari:‭ ‬le centraline di monitoraggio dell’Arpa,‭ ‬posizionate in due punti sensibili della città,‭ ‬parlano di inquinamento record.‭ ‬Continui gli sforamenti registrati,‭ ‬sia per quanto riguarda le polveri sottili che per ciò che attiene il particolato fine.‭ ‬Uno scenario inquietante‭” ‬sostiene Tedeschi‭ “ ‬in peggioramento anche nei primi giorni del nuovo anno.‭ ‬Una porzione di Molise che sta soccombendo sotto le continue vessazioni ambientali cui è‭ ‬sottoposta.‭ ‬Dagli impianti particolarmente impattanti già esistenti alla minaccia di nuove costruzioni a pochi passi,‭ ‬fino ad arrivare alle conseguenze del pesante traffico veicolare nel centro urbano della città.‭ ‬Aspetti verso i quali non‭ ‬possiamo abbassare la guardia.‭ ‬Sotto il profilo della viabilità‭” ‬ancora l’esponente dei Popolari per l’Italia‭ “‬ritengo che la costruzione di una bretella capace di deviare il flusso di veicoli provenienti da o diretti verso il Lazio dal centro urbano di Venafro non sia più procrastinabile.‭ ‬Al riguardo‭ ‬ho provveduto ad inoltrare una missiva all’Anas nella quale ho evidenziato le istanze del territorio e la necessità di procedere quanto prima alla realizzazione dell’opera.‭ ‬Intanto,‭ ‬a breve,‭ ‬il Consiglio regionale del Molise discuterà la mozione che ho presentato sull’argomento.‭ ‬Come ormai noto‭” ‬ricorda Tedeschi‭ “esiste già un progetto definitivo,‭ ‬costato‭ ‬350‭ ‬mila euro,‭ ‬per la realizzazione della cosiddetta bretella di Ceppagna.‭ ‬Si proceda alla sua realizzazione o si dimostri di avere i mezzi per la costruzione della Mignano Montelungo‭ – ‬Sesto Campano,‭ ‬soluzione a quanto pare caldeggiata dall’Anas.‭ ‬La mia mozione,‭ ‬infatti‭“ ‬evidenzia il consigliere‭ “‬mira,‭ ‬in sostanza,‭ ‬ad impegnare il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore al ramo a verificare presso la stessa Anas e presso i Ministeri competenti le reali intenzioni al riguardo.‭ ‬Mi appello,‭ ‬infine‭” ‬conclude Tedeschi‭ “ alla delegazione parlamentare molisana,‭ ‬affinché faccia pressioni sul Governo per sbloccare la situazione e facilitare la realizzazione di un’opera strategica,‭ ‬sia sotto il profilo ambientale,‭ ‬sia in termini di sviluppo socio-economico,‭ ‬che le popolazioni locali e il Molise intero attendono da anni‭”‬.‭