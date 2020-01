I recenti episodi di violenza ai danni degli operatori sanitari, ripropone il problema della sicurezza all’interno degli ospedali. Un problema molto sentito anche in Molise sul quale è intervenuto Ernesto La Vecchia, segretario regionale Fismu molisano “È buona l’iniziativa del ministro degli Interni che prevede la video sorveglianza delle ambulanze a Napoli, ma il problema non è solo partenopeo, è esteso in tutto il Paese, anche in Molise – ha denunciato – dove in questi anni si è fatto poco o nulla. Serve un piano straordinario di messa in sicurezza della sanità pubblica, dalle postazioni di guardia medica alle ambulanze, passando per il Pronto soccorso e gli ambulatori sul territorio. Strutture adeguate, postazioni di polizia e di sicurezza privata, video sorveglianza, ma anche organizzazione più efficace dei servizi, nell’accoglienza per i pazienti, nei turni di lavoro dei medici (spesso lasciati soli). Serve meno precariato e più personale. Riassumendo più risorse. Quindi fondamentale esaminare la questione della valorizzazione del ruolo come professionisti attraverso strumenti legislativi che ne riconoscono la funzione come pubblico ufficiale. In sintesi, idee e volontà politica”, ha concluso La Vecchia.