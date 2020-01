Scapoli. Zampogna protagonista al concerto dell’Epifania

Musica, tradizione e forti emozioni, sono stati questi gli ingredienti del concerto dell’Epifania tenutosi ieri pomeriggio, 6 gennaio, a Scapoli. Una chiesa di San Giorgio Martire gremita ha assistito al concerto del coro “Cordis Voce”, diretto dal maestro Giuseppe Cerrone e all’esibizione del maestro Christian di Fiore, accompagnato dagli altri componenti Sinfonia Ensemble. Alle classiche canzoni natalizie hanno fatto eco i virtuosismi della zampogna dell’artista scapolese, ormai un punto di riferimento internazionale per quel che concerne la riproduzione di suoni e melodie con gli strumenti artigianali della tradizione.

Gli applausi scroscianti del numeroso pubblico sono stati la conferma del successo dell’iniziativa. «La prima di una lunga serie – hanno fatto sapere il sindaco di Scapoli, Renato Sparacino e il delegato alla Cultura, Stefano Izzi –. Il concerto, infatti, rientra in un progetto ben più ampio che mira ad ampliare l’offerta del Festival della Zampogna che, così come ogni, anno vedrà il momento clou a fine luglio, ma che si arricchirà di altri appuntamenti di preparazione alla 44esima edizione della importante kermesse musicale. Ulteriori dettagli sono stati illustrati dallo stesso Christian Di Fiore, riconfermato direttore artistico del Festival.