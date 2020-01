Sono stati giorni di festa, ma non per una mamma di Larino che aspetta di poter riabbracciare la figlia, scomparsa da quasi 20 giorni. Le ultime notizie di Victorine Bucci, originaria del Ciad, ma residente a Larino risalgono a mercoledì 18 dicembre. L’ultimo ad averla vista è stato il compagno di Termoli, a casa del quale ha passato la notte, prima di andar via poco prima dell’alba. Le ricerche in mare, dopo che era stato ritrovato il suo cellulare sugli scogli vicino al trabucco, non hanno dato esito. Così come quelle aree, con gli elicotteri dei carabinieri che si sono alzati in volo nei giorni a cavallo del Natale per una ricognizione dall’alto delle campagne e delle zone limitrofe a Termoli alla ricerca almeno dell’auto. Victorine e la sua Panda rossa targata EM981ZK sono state inghiottite nel nulla. Dove si trova la 42enne, che fine ha fatto, perché se sta bene non ha fatto una telefonata a sua mamma, o ai suoi amici. Inizia a farsi strada l’ipotesi che il suo non sia stato un allontanamento volontario e che invece le possa essere capitato qualcosa e gli inquirenti ora indagano in questa direzione. Anche il cellulare ritrovato, potrebbe essere un depistaggio e non essere stato lasciato lì da lei. Si scava nella sua vita privata e tra le sue amicizie. L’otto dicembre era stata in pronto soccorso a Termoli, accompagnata dalla madre, per farsi medicare. Aveva dichiarato di essere stata picchiata, ma poi non aveva presentato denuncia formale. Ieri in città è arrivata una troupe di Chi l’ha visto, il programma di Rai Tre che si occupa proprio delle persone scomparse. Nella puntata di mercoledì, già si parlerà del caso di Victorine e del mistero che avvolge la sua sparizione. Intanto bocche cucite sulle indagini. “E’ una fase delicatissima – ha ribadito il procuratore Isabella Ginefra – le indagini in corso sono molto serrate e non ci sono feste che frenino il nostro lavoro. Ce ne stiamo occupando non a tempo pieno, ma di più e le forze dell’ordine sono impegnate a 360 gradi” ha commentato. Nulla trapela invece su eventuali indagati e ipotesi di reato, ma è forte la sensazione che il lavoro della Procura e dei carabinieri di Larino sia vicino a una svolta.