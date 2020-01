Si caleranno dalla scuola Principe di Piemonte con corda e imbracatura per portare ai bambini dolci e caramelle. Anche quest’anno saranno i vigili del fuoco del Distaccamento di Termoli a fare da Befana per la terza edizione dell’evento voluto dal Comune e che vede la collaborazione anche del Lions Club Tifernus e della Misericordia, che per l’occasione darà informazioni sulla disostruzione delle vie aree. L’appuntamento in programma domani 6 gennaio alle 12 in piazza Monumento chiuderà il cartellone WinTermoli degli eventi natalizi culminati con il Capodanno in Piazza che ha avuto un grande successo.

Alla conferenza stampa di presentazione ha partecipato anche il sindaco Francesco Roberti che si è complimentato con l’assessore Barile per la riuscita degli eventi nonostante il budget limitato a disposizione. Non potevano mancare ovviamente i vigili del fuoco, veri protagonisti dell’appuntamento con la Befana.