Partono dalle 8 di martedì mattina, 7 gennaio, le iscrizioni per l’anno scolastico 2020-2021. Si potrà dunque inoltrare domanda di iscrizione per gli alunni che devono frequentare le prime classi fino alle 20 di venerdì 31 gennaio. Ancora una volta la procedura sarà via web, tramite il portale ‘Iscrizioni online’. Domanda da inviare dopo preventiva registrazione al sito. Per i genitori che devono ancora scegliere la scuola è a disposizione la nuova App del portale ‘Scuola in Chiaro’, che permette di accedere più facilmente alle principali informazioni sugli istituti. La procedura di registrazione è disponibile già dal 27 dicembre sul portale dedicato www.iscrizioni.istruzione.it. All’interno di esso i genitori hanno a disposizione delle guide e dei video tutorial e, a supporto delle famiglie, ci saranno anche le segreterie degli istituti scolastici. Il sistema di Iscrizioni online avvisa in tempo reale, tramite posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Le iscrizioni a scuola sono obbligatorie per gli alunni delle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e di II grado. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata online anche per i corsi di istruzione dei Centri di formazione professionale nelle regioni che hanno aderito alla procedura tra cui il Molise. Per le scuole dell’infanzia la procedura rimane invece cartacea. E’ facoltativa l’adesione al sistema di Iscrizioni online per gli istituti paritari. Con spot tv e radio e sui canali social del Ministero dell’Istruzione anche quest’anno è stata lanciata una campagna di comunicazione istituzionale per dare informazioni utili alle famiglie.