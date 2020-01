Un progetto pilota Puglia-Molise per divulgare il ‘rito’ della transumanza, le sue connessioni con le politiche ambientali, la valorizzazione dei percorsi e delle peculiarita’ gastronomiche dei territori interessati. L’iniziativa, ideata da Asvir Moligal, dalla fondazione Popoli e Territori, dall’associazione ‘Tratturando’, da Simdo e dai Borghi della Salute, punta a valorizzare, attraverso l’attivita’ dei pastori, una piattaforma culturale internazionale per i prossimi dieci anni. Dopo l’inserimento nel Patrimonio immateriale dell’Umanita’ tutelato dall’Unesco, la transumanza guarda al 2020 come punto di partenza di politiche innovative. Il progetto pilota vedra’ il Molise come capofila, con una sinergia tra le forze sociali, politiche ed economiche locali, da realizzare sull’itinerario piu’ importante e piu’ noto a livello italiano: il tratturo Celano Foggia, che comprende il tratto tra Frosolone e S.Marco in Lamis, dal Molise alla Puglia, che a primavera e in autunno viene percorso dalla famiglia Colantuono di Frosolone. La carovana di mandriani accompagna circa 300 capi per 180 km, in una delle piu’ suggestive e antiche tradizioni della pastorizia. Grazie anche i fondi del contratto di sviluppo finanziato dal governo, il Molise potra’ contare, nei prossimi mesi, su circa 60 mln di euro, per finanziarie la filiera legata alla transumanza, con l’obiettivo di farla diventare volano di sviluppo e di crescita economica.