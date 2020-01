E’ senza dubbio il periodo più atteso ed amato dagli amanti dello shopping: parliamo dei saldi, che oggi, 4 gennaio, sono partiti anche in Molise.Fino alla fine di marzo sarà possibile fare acquisti a prezzi ribassati. Le prime regioni a partire, il 2 gennaio, sono state la Basilicata, la Sicilia e la Valle D’Aosta. Oggi il via libera in tutte le altre. Dopo i festeggiamenti per capodanno e alla vigilia della Befana, in molti affolleranno i negozi a caccia di affari e dell’articolo tanto desiderato ma troppo caro per le tasche già svuotate dai regali natalizi e dalle tasse e che ora, grazie agli sconti potrebbe essere finalmente alla portata. Secondo una stima delle associazioni dei consumatori, il budget a disposizione si aggira, in media sui 168 euro a persona. I consigli per acquisti consapevoli e convenienti sono sempre gli stessi: controllare i prezzi degli articoli prima e dopo lo sconto, conservare sempre lo scontrino che può essere utilizzato nel caso di cambio della merce acquistata, occhio alle rimanenze di magazzino dell’anno precedente. Solo così si potranno evitare brutte sorprese.

amdm