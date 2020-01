Sono stati fissati per domenica alle 15, nella chiesa di San Francesco, i funerali di Michelina Delle Vergini, la donna di 70 anni di Termoli morta in ospedale quale ora dopo essere stata investita. Nel pomeriggio di ieri è stata effettuata una ricognizione cadaverica dal medico legale nominato dalla Procura, che non ha ritenuto necessaria l’autopsia. La donna, arrivata già in coma al pronto soccorso, è deceduta per i traumi causati dall’incidente, quello più grave alla testa. La 70enne stava attraversando viale Padre Pio in prossimità delle strisce pedonali quando è stata presa in pieno da una Ford Focus C-max guidata da una donna di 40 anni. L’impatto con il parabrezza è stato violentissimo, così come il volo e la caduta poi sull’asfalto. La conducente ha raccontato, sotto choc, di non aver visto la signora attraversare perché sarebbe stata accecata dal sole. Saranno i periti a stabilire i contorni dell’incidente e i rilievi effettuati dai vigili urbani. La conducente, intanto che non è risultata positiva all’assunzione di alcol o droghe, è indagata per omicidio stradale. E’ stata interrogata questa mattina dal comandante della polizia municipale su delega della Procura. Difesa dall’avvocato Pino Sciarretta, ha confermato il racconto fatto nell’immediatezza dell’incidente. L’investimento della povera Michelina ha scosso molto la città, a pochi giorni da un altro tragico investimento, avvenuto la sera del 27 dicembre in viale Pertini, dove ha perso la vita un uomo di 76 anni Gennaro Cuoco. Due vittime della strada in pochi giorni, riportano prepotentemente all’attenzione la pericolosità delle strade di Termoli: in alcuni punti con poca illuminazione anche su rettilinei vicino al centro e la stessa scarsa segnalazione delle strisce pedonali. Sui social i cittadini hanno puntato il dito contro la velocità con cui molti automobilisti sono soliti percorrere le strade cittadine. Si lamentano pochi controlli e negli anni non sono state prese chissà quali iniziative per la sicurezza della viabilità, a parte la realizzazione delle rotonde che sicuramente hanno rallentato la velocità dei mezzi in circolazione. Intanto l’assessore ai trasporti e alla viabilità Enzo Ferrazzano, contattato da Telemolise, ha fatto sapere che già da alcuni mesi sono in atto alcune iniziative per migliorare la sicurezza in strada. Sono già stati ordinati e stanno per arrivare segnalatori luminosi da mettere in prossimità delle strisce pedonali e che verranno sistemati in viale Pertini, a Rio Vivo e su via Martiri della Resistenza. Qui in prossimità del terminal degli autobus in futuro è prevista una rotatoria, proprio per rallentare il traffico sul lungo rettilineo. Sempre su via Martiri della Resistenza tra la rotonda del vecchio ospedale e quella dove una volta c’era la caserma dei carabinieri si sta valutando di aumentare l’illuminazione pubblica. Nel frattempo però, avere prudenza, resta il consiglio da seguire sempre.