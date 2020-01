Terremoto all’Ordine dei giornalisti del Molise: si dimettono sei consiglieri

Terremoto all’interno dell’Ordine dei giornalisti del Molise. Sei consiglieri su nove si sono dimessi, ieri sera, con effetto immediato. Le dimissioni davanti ad un notaio di Campobasso. Antonio Lupo, Domenico Bertoni, Anna Maria Di Matteo, Sergio Di Vincenzo, Giovanni Cannarsa e Alfonso Sticca, in una nota inviata alla stampa hanno spiegato le ragioni alla base del gesto. Una decisione sofferta ma inevitabile, hanno scritto i consiglierei dimissionari, che non condividevano più l’operato della presidente, Pina Petta per le sue scelte assunte senza la necessaria collegialità. La presidente, dal canto suo, si è detta amareggiata per la decisione assunta dai consiglieri. Si attende ora l’arrivo del commissario, che sarà nominato dal ministero della Giustizia e che condurrà l’ordine del Molise verso nuove elezioni.