Termoli: ancora un investimento in città, grave una donna

Ancora un investimento a Termoli. E’ successo in viale Padre Pio, questa volta, dove una donna di circa 70 anni è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada. L’anziana è stata sbalzata dall’auto e dopo un volo di parecchi metri è finita sull’asfalto, al centro dell’incrocio di viale San Francesco. Immediati i soccorsi: l’incidente c’è stato a pochi metri dall’ospedale San Timoteo. Le condizioni della donna sono gravi. A investirla una Ford Focus guidata da un’altra donna che ha riferito di non aver visto il pedone a causa del sole. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia municipale.