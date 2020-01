Sisma 2018, stato d’emergenza prorogato. Chiesti tempi brevi su nomina del commissario per la ricostruzione

All’interno del decreto Milleproroghe è presente anche la proroga dello stato di emergenza per il terremoto che ha colpito il Basso Molise nell’agosto del 2018. Ad annunciarlo il deputato del Movimento 5 Stelle, Antonio Federico, evidenziando che in questo modo trova risposta la richiesta sollecitata nel’approvazione del Decreto Sisma.

La proroga è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e potrà durare anche fino a settembre 2021. Questo significa che le

procedure emergenziali non ancora concluse potranno proseguire per oltre un anno e mezzo. “Per quanto riguarda le risorse aggiuntive per l’autonoma sistemazione, al momento – ha osservato Federico – si rimanda ai 39 milioni di euro già assegnati

per la ricostruzione all’interno dello Sblocca Cantieri. I fondi per far partire le procedure per la ricostruzione ci sono già

ma ora – ha evidenziato il parlamentare -è fondamentale nominare il Commissario straordinario auspicando una sintesi tra sindaci, amministratori, parti politiche e governo regionale. Solo così – ja concluso Federico – si potrà avviare la seconda fase e verificare anche le condizioni per la presa in carico di personale aggiuntivo negli uffici tecnici comunali come richiesto da tanti sindaci del cratere”.

Proprio gli amministratori dei centri più colpiti dal sisma hanno chiesto tempi brevissimi per la nomina del commissario che gestirà la ricostruzione. “Sollecitiamo questo provvedimento – ha detto il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes annunciando un intervento comune su questo tema per sbloccare ogni incertessa sul nome del responsabile.

Giuseppe Puchetti, sindaco di Larino, ha evidenziato anche la necessità di individuare risorse separate per l’autonoma sistemazione ribadendo tempi stretti per dare impulso a tutte le procedure e partire presto con i lavori necessari.

E in occasione dell’inizio del nuovo anno anche il Vescovo Gianfranco De Luca ha voluto esprimere vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite celebrando la messa nel centro sociale di Montecilfone. Questa struttura provvisoria ospita tutte le funzioni religiose da quando il sisma ha reso inagibile la storica chiesa di San Giorgio martire. L’auspicio e la speranza per un ritorno alla normalità nei piccoli centri che devono fare i conti anche con lo spopolamento.