Chiuso il capitolo della crisi di maggioranza con la nomina del nuovo esecutivo, l’amministrazione comunale di Agnone si è rimessa subito a lavoro per portare a termine gli impegni presi con i cittadini nelle elezioni del 2016. In cima alla lista delle priorità c’è naturalmente l’ospedale di Agnone, ha sottolineato il neo vice sindaco Edmondo Amicarelli. Il recente incontro con il vice ministro Sileri fa ben sperare, ma l’amministrazione preferisce vedere nero su bianco le modifiche al Pos. Intanto ad Agnone continua a tenere banco la vicenda della centrale a biogas. Secondo alcuni esponenti della minoranza questa storia avrebbe finito solo per inasprire i rapporti con i paesi vicini, mettendo così a rischio le varie iniziative in difesa di tutto l’Alto Molise, finora portate avanti in maniera compatta. Per Amicarelli ciò non è assolutamente vero, con il sindaco di Belmonte del Sannio è stato tutto chiarito, ha detto.