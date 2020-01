Termoli, primo tuffo dell’anno sul lungomare per brindare al 2020 – VIDEO

Come ogni primo gennaio a Termoli si è rinnovato l’appuntamento per il tuffo di Capodanno. Una giornata di sole ha fatto da cornice all’impresa di un gruppo affiatato e coraggioso che ha sfidato la temperatura gelida dell’acqua per un bagno bene augurante. In

Mattinata il ritrovo sul lungomare e poi tutti insieme per condividere un momento di festa e condivisione indossando rigorosamente il costume. Un modo alternativo e singolare ormai diventato una tradizione per iniziare il 2020 con l’immancabile Brindisi.

https://www.ilgiornaledelmolise.it/wp-content/uploads/2020/01/img_9341.trim_.mov