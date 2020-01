Divine e Diletta le prime nascite del 2020 all’ospedale San Timoteo di Termoli. Segnale positivo per il reparto

Una bimba nigeriana di tre chili e 250 grammi, lunga 51 centimetri, è la prima nata nel 2020 a Termoli. Si chiama Divine ed è venuta alla luce alle tre e un quarto all’ospedale San Timote. E in mattinata, alle 9.54, è arrivata la seconda nata: il suo nome è Diletta e i suoi genitori sono di Petacciato. Un doppio segnale positivo per tutto il reparto di Ginecologia e Ostetricia che inizia nel migliore dei modi il nuovo anno in attesa di conoscere il suo futuro così come per tutto il presidio sanitario del Basso Molise.