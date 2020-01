Volta pagina e riparte con un nuovo esecutivo l’amministrazione comunale guidata da Lorenzo Marcovecchio. Dopo aver più volte tentato di riaprire il dialogo con l’ex vice sindaco Linda Marcovecchio e con l’ex assessore Annalisa Melloni, il primo cittadino ha deciso di andare avanti senza di loro, ufficializzando la nuova giunta. L’assessore Edmondo Amicarelli è il nuovo vice sindaco. Riconfermato in giunta Tonino Scampamorte. Entrano nell’esecutivo Pino Verdile e Giovanna Gigliozzi. Intanto il primo cittadino di Agnone spazza definitivamente via ogni dubbio sull’ipotizzata realizzazione centrale a biomasse a ridosso del comune di Belmonte del Sannio: quell’impianto – ha detto – non si farà.