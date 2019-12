Regione, tempo di bilanci. I 5Stelle: il governo regionale ha fallito

Una bocciatura senza attenuanti, quella del Movimento 5Stelle nei confronti dell’operato del governo regionale. Si chiude così il 2019, con un giudizio ampiamente negativo espresso dai pentastellati che hanno tenuto una conferenza stampa in Consiglio regionale. E’ stata l’occasione per tirare le somme, tracciare il bilancio di quanto fatto nel corso dell’anno che sta per chiudersi. Per quanto riguarda il Movimento, i risultati ottenuti si sono visti, è stato detto nel corso dell’incontro con i giornalisti, a cominciare dallo stop alla riforma del trasporto pubblico locale, a cui il Consiglio regionale ha dato il via libera ma dopo averla emendata nelle sue parti più importanti. Per i Cinque Stelle le emergenze da affrontare restano tante, troppe, a cominciare dalla sanità. E il prossimo anno, a loro giudizio, non sembra aprirsi sotto i migliori auspici, al punto da indurre i pentastellati a chiedere un rapido ritorno alle urne.