Sono state le immagini delle telecamere di sicurezza attive a Vinchiaturo che hanno consentito di chiarire in poche ore i tragici fatti della notte di natale sul corso principale del paese. Immagini decisive per stabilire la dinamica dell’accaduto. Mancava poco alle due di notte quando una Giulietta guidata da un 26enne panettiere di Baranello ha investito Nicoletta Valente, 35 anni, parrucchiera di San Giuliano del Sannio che da una quindicina di anni si era trasferita a Vinchiaturo dove aveva aperto il suo negozio. Un impatto violentissimo, la ragazza è rimasta a terra sull’asfalto. Il giovane alla guida è fuggito via senza fermarsi. Poco dopo sono stati alcuni ragazzi del posto a soccorrere Nicoletta, priva di sensi sull’asfalto. Lei due giorni dopo, questa mattina all’alba, è morta all’ospedale Cardarelli di Campobasso, non si è più ripresa dopo quel terribile schianto.

Si è dunque ulteriormente aggravata la posizione del giovane alla guida che nel pomeriggio di ieri ha deciso di presentarsi alla polizia. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di omicidio stradale e omissione di soccorso. Nella tarda mattinata in procura è stato sentito dal magistrato titolare dell’indagine Giuliano Schioppi. L’indagato è difeso dagli avvocati Giuseppe Fazio e Tiziana Giarrusso.

Per il giovane nessun provvedimento restrittivo, è stato denunciato a piede libero. Sequestrata la sua auto. Nel pomeriggio l’autopsia sul corpo della ragazza cosi come disposto dal magistrato.

Con la morte di Nicoletta Valente due paesi ora sono sconvolti, San Giuliano del Sannio dove vive la famiglia della ragazza, e Vinchiaturo, il paese che l’aveva accolta. La Pro loco e le altre associazioni hanno deciso di annullare gli eventi natalizi in programma in queste ore. Il sindaco Luigi Valente a nome di tutta la comunità ha espresso vicinanza ai familiari della ragazza.