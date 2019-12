Collaborazione massima con le forze dell’ordine, ma senza creare inutili e dannosi allarmismi. Togliersi dalla testa l’idea di organizzare ronde o comunque di ricorrere alla giustizia fai-da-te. Questo, in sintesi, il messaggio lanciato dal prefetto di Isernia Cinzia Guercio – e più volte ribadito dalle forze dell’ordine – all’indomani della riunione del comitato provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, convocata per affrontare in maniera decisa e compatta il problema dei furti che negli ultimi tempi si sono verificati in città, nei paesi vicini e al nucleo industriale di Pozzilli, creando molta preoccupazione tra la gente. I controlli sono stati rafforzati – ha detto il rappresentante del governo – ma chiaramente è impossibile coprire tutto il territorio. Ecco perché la collaborazione dei cittadini può diventare l’arma vincente, come del resto dimostra il recente arresto dei tre rapinatori sorpresi a rubare dalla figlia dei proprietari in un appartamento a Venafro.