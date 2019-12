Ad Agnone di scena la ‘Ndocciata della Vigilia e la 60esima edizione del presepe vivente

Per ovvie ragioni la stragrande maggioranza dei turisti sceglie di assistere all’edizione straordinaria organizzata nel giorno dell’Immacolata. Ma per gli agnonesi la ‘Ndocciata è una soltanto: quella della vigilia di Natale. È quella più autentica, più intima, più sentita. Di torce accese ce ne sono un po’ meno, ma la sostanza non cambia: quel fuoco scalda il cuore di tutti e apre le porte al Natale, la festa della famiglia per eccellenza. Ma c’è anche un altro motivo che rende speciale la ‘Ndocciata della vigilia. É la rappresentazione della natività proposta dal cenacolo culturale Camillo Carlomagno. Quella di quest’anno è stata davvero particolare. Il presepe vivente ha infatti tagliato il traguardo della 60esima edizione, ha ricordato con orgoglio ed emozione il direttore artistico, Giuseppe De Martino. Dal 1959 a oggi i testi sono stati sempre curati da Giorgio Marcovecchio. In questi anni ha sempre affrontato temi attuali, spesso di denuncia o di carattere sociale, andando ben oltre la rappresentazione canonica.