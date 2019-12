Fornelli. A Santo Stefano edizione straordinaria dell’incendio del castello

Per festeggiare il traguardo delle 25 edizioni raggiunto l’estate scorsa dalle “Giornate al borgo”, la Pro loco e l’amministrazione comunale di Fornelli hanno voluto fare un regalo speciale ai loro concittadini e ai turisti che in questi giorni visiteranno uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Sono stati infatti organizzati vari eventi che copriranno tutto il periodo festivo. Il più atteso è quello proposto nel giorno di Santo Stefano, a partire dalle 18:00 circa, con un’edizione speciale dell’incendio del castello. Sarà proposto per l’occasione anche un concerto gospel. Tombolate, concerti, rappresentazioni teatrali e giochi per bambini. In questi giorni a Fornelli si avranno davvero tante opportunità per divertirsi in buona compagnia. Per realizzare un cartellone di eventi così ricco – e al tempo stesso capace di attirare visitatori in paese – si è come sempre rivelato decisivo il grande spirito di squadra tra la Pro-loco e il Comune.