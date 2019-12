Grande festa a Frosolone per i cento anni di nonna Giannetta

Tutta la comunità di Frosolone si è stretta con affetto intorno alla signora Giovanna Sardella per festeggiare i suoi cento anni. Nonna Giannetta – nata a San Pietro in Valle – ha tagliato questo traguardo in scioltezza, in ottima salute e con il sorriso stampato sulle labbra. Dopo la messa celebrata nella chiesa di Santa Maria Assunta, tutti a fare festa agli Antichi sapori di Colombina. Con lei tanti amici e parenti, a partire dalla folta schiera di figli, nipoti e pronipoti. Nella vita di nonna Giannetta non sono mancati i momenti difficili. La povertà, il duro lavoro nei campi e la guerra hanno segnato la sua giovinezza. Ma il grande amore per quello che sarebbe diventato suo marito – donato – le ha permesso di superare alla grande ogni ostacolo. Nemmeno la lontananza causata dal secondo conflitto bellico è riuscita a scalfire i loro sentimenti. Dopo una vita caratterizzata da momenti duri ma anche da grandi gioie, è arrivato anche il momento di festeggiare un traguardo davvero invidiabile e di godersi l’affetto dei familiari e dell’intera comunità frosolonese. Tanti auguri, nonna Giannetta!