Campobasso – Il Consiglio comunale si infiamma sulla differenziata. Dal 2020 l’aumento della Tari

Scintille in Consiglio comunale, a Campobasso, tra opposizione e maggioranza. Al centro dello scontro politico la raccolta differenziata, le polemiche sul mancato avvio del servizio in alcuni quartieri e sull’annunciato aumento della Tari, previsto per il 2020, con una percentuale che oscilla tra il 2 e il 4%. La nuova Tari, ha fatto sapere l’assessore al Bilancio, Giuseppina Panichella, dovrà tenere conto di alcune variabili e sarà applicata a scaglioni. A finire nella graticola, l’assessore all’Ambiente Simone Cretella, incalzato dai consiglieri di opposizione. Durissimo l’intervento dell’ex sindaco Antonio Battista e del capogruppo del Pd, Giose Trivisonno. Ad innescare la miccia ci ha pensato lo stesso Cretella, che nel suo intervento, ha denunciato lo scarso senso civico dimostrato da quei cittadini, ha detto, che abbandonano i sacchetti dell’immondizia a terra, senza alcun rispetto. Ma le polemiche hanno riguardato anche l’avvio della differenziata nel quartiere San Giovanni. Insomma, un fuoco di fila al quale è stato sottoposto l’assessore Cretella che tuttavia ha replicato alle accuse, confermando l’aumento della tassa sui rifiuti, ma annunciando anche importanti novità che riguardano il servizio di raccolta. Nei prossimi mesi l’intero territorio comunale sarà finalmente raggiunto dal servizio. A quel punto i cittadini non avranno più scuse. E chi sarà beccato ad abbandonare i rifiuti per strada sarà sanzionato.

amdm