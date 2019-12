Trasporti in Molise, piano e chiusura: la reazione dei sindacati

Piano del trasporto pubblico locale tema caldo di confronto in consiglio regionale e non solo tra maggioranza e opposizione, ma anche all’interno della stessa maggioranza, per alcuni distinguo emersi nel centrodestra, rispetto al progetto presentato dall’assessore al ramo, Vincenzo Niro.

In particolare la divisione ha riguardato la scelta di realizzare il programma in due lotti, rispetto alle richieste, arrivate in particolare dai banchi del centrosinistra, di comprendere in un lotto unico dei trasporti, anche quelli urbani delle città maggiori della regione e, nel caso, come ad esempio fa la Toscana, anche il trasporto marittimo.

Il presidente della Regione Toma, ha proposto un emendamento per arrivare ad una soluzione più condivisa e in linea con le leggi che regolano le gare d’appalto.

Molti comuni, le osservazioni critiche, rischiano di vedersi tagliare anche quelle poche corse che oggi mal funzionano.

Osservazioni fatte proprie anche dai sindacati di categoria, che proprio in queste ore hanno espresso preoccupazione rispetto alla notizia della chiusura temporanea del tratto di ferrovia Campobasso Venafro nel periodo da marzo a ottobre del prossimo anno.

Una scelta che, nelle intenzioni della società delle Ferrovie, consentirà di accelerare i lavori per ammodernare la linea e consentire di guadagnare mezz’ora sui tempi di percorrenza tra Campobasso e Roma. Cgil, Cisl e Uil trasporti, invece, ricordano che l’ipotesi di chiusura di otto mesi della linea, se confermata, provocherebbe ripercussioni sui lavoratori e sui passeggeri.

Non siamo contrari ad ammodernare la linea, sostengono i sindacati, ma i precedenti non inducono ad essere ottimisti. E a sostegno di questa tesi è stata ricordata l’interruzione della Campobasso Termoli, con l’annuncio dell’imminente apertura della metropolitana leggera, le cui previsioni sono invece risultate fin troppo ottimistiche. Dopo lavori per 23 milioni di euro i binari sono ancora vuoti.

L’assessore ai trasporti è stato invitato a convocare i sindacati per un confronto e a chiarire quali sono i termini della notizia dell’interruzione della Campobasso – Isernia – Venafro