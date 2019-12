Riccia, incidente mortale sulla fondovalle Fortore

Un incidente mortale si è verificato intorno alle 18 di lunedì 16 dicembre, sulla Statale 212, Fondovalle Fortore, al chilometro 55.200, in territorio di Riccia. A scontrarsi frontalmente un’auto e un autocarro. Nel violento impatto ha perso la vita una persona. Ad avere la peggio l’occupante della macchina che, da una prima ricostruzione, sembrerebbe essere finito sotto al camion del latte, nei pressi della Casa Cantoniera, in contrada Escamare. Sul posto Anas, ambulanze del 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri di Riccia.La vittima è un 55enne di Baselice, in provincia di Benevento. Rimasto ferito in maniera non grave il conducente del mezzo, un 54enne di Riccia. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incidente.