Non c’è stato nulla da fare per un uomo di 76 anni di Termoli che si trovava alla guida di un’auto finita ieri sera in acqua dalla banchina del porto.

L’anziano è stato recuperato senza vita dai sommozzatori intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, alla Capitaneria, a un’ambulanza del 118 e alla Polizia. Sono in corso gli accertamenti per fare chiarezza sulle cause dell’accaduto.

A chiamare i soccorsi è stato un passante che intorno alle 21 ha notato il veicolo finire in mare a poca distanza dai cantieri navali.