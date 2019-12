Portocannone: armati di pistola rapinano le Poste e fuggono su una Bmw

Rapina alle Poste di Portocannone questa mattina. Due uomini incappucciati e armati di pistola hanno fatto irruzione poco dopo l’orario di apertura. All’interno solo il direttore che è stato minacciato e che è stato costretto a consegnare i soldi presenti in cassa in quel momento, poco meno di mille euro. Magro dunque il bottino per i due rapinatori che erano attesi all’esterno da un terzo complice a bordo di una Bmw grigia, che è fuggita poi a tutta velocità. Un auto simile era stata notata già qualche giorno fa in paese, contemporaneamente ad alcuni furti avvenuti nelle case. Torna dunque prepotente la questione sicurezza a Portocannone, più volte lamentata dal sindaco Giuseppe Caporicci, che ha incontrato anche il Prefetto. Nel paese infatti da tempo non c’è la caserma dei carabinieri e nemmeno i vigili urbani la polizia municipale, con l’ultimo agente in servizio andato in pensione. Sul posto, dopo il colpo sono arrivati i carabinieri di Termoli, che hanno effettuato i primi rilievi. C’è da capire se le telecamere presenti all’interno e all’esterno dell’ufficio funzionassero. Intanto è scattato il piano antirapina con posti di blocco sulle principali strade in entrata e in uscita dal Molise.