Anche da Agnone arriva un no forte e chiaro alla possibile realizzazione di una centrale a biogas alle porte di Belmonte del Sannio. È stato scandito con fermezza durante un incontro organizzato al teatro Italo-Argentino dai gruppi consiliari di Nuovo Sogno Agnonese e Identità e Futuro, insieme al Movimento 5 Stelle e al Pd. Un impianto del genere – è stato detto – è in netto contrasto con le prospettive di sviluppo dell’Alto Molise, basate sulla tutela della qualità dell’ambiente, della salute e delle produzioni tipiche locali. L’incontro – è stato precisato – non è stato organizzato con finalità politiche, bensì per informare i cittadini altomolisani, di fatto tenuti fuori da ogni discorso sull’opportunità di realizzare o meno l’impianto.

Uno dei principali interrogativi su questa centrale a biogas riguarda l’impatto ambientale, anche in considerazione delle dimensioni dell’impianto.