Bellissima. Indimenticabile. Da ripetere. Nell’ordine sono state queste le parole più usate dagli isernini per definire Magnastoria, la tavolata da record allestita nel mese di settembre nel centro storico su iniziativa dell’associazione Preistoris. Sono stati intervistati a tre mesi dall’evento, ma lo scorrere del tempo non ha minimamente scalfito l’entusiasmo di chi ha partecipato. Proprio per rivivere quelle emozioni, al cinema lumiere è stata allestita una mostra fotografica e proiettato un film che ripercorre i momenti più significativi di una giornata incredibile. Il materiale è stato raccolto e montato da Pino Manocchio. Magnastoria non finisce qui. Presto verrà fatta una pubblicazione-studio da parte dell’Ufficio politiche pubbliche del Comune di Isernia, con l’interessamento di uno dei massimi esperti di democrazia partecipativa, il professor Giovanni Allegretti, dell’Università portoghese di Coimbra. Del resto a Isernia è stato dimostrato che partendo dal basso e unendo gli sforzi si possono fare grandi cose. Intanto Preistoris già è al lavoro per il prossimo evento, un grande brindisi per salutare l’anno che se ne va e per accogliere quello che verrà.