Ambulanza si schianta contro guard-rail, autista colpito da infarto

Si era recato a prelevare una paziente colpita da ictus al Veneziale di Isernia per trasportarla con l’ ambulanza alla Stroke Unit di Campobasso, ma all’ospedale Cardarelli non ci è arrivato: l’autista del mezzo di Isernia Soccorso, un 50enne della provincia di Caserta, si è schiantato violentemente contro un guard rail di fronte al distributore sulla statale 17, al bivio di San Massimo. Malore, si è pensato subito. Nell’impatto sarebbe rimasto ferito anche il personale medico a bordo. Sono stati gli automobilisti di passaggio e quelli fermi alla pompa di benzina a prestare i primi soccorsi e a chiamare gli aiuti. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Campobasso per rimuovere il mezzo incidentato e ambulanze e personale del 118 che, dopo aver valutato la situazione, hanno trasportato al Cardarelli sia l’autista che la donna colpita da ictus, entrambi in gravi condizioni. Una volta a destinazione, sarebbe stata confermata la causa dello schianto già ipotizzata dai primi soccorsi : il 50enne avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un infarto. Frattura della spalla invece per l’infermiere che viaggiava a bordo dell’ambulanza incidentata, mentre, da quello che si sa, restano molti gravi le condizioni della donna che doveva essere trasportata da Isernia alla Stroke Unit di Campobasso. Sul posto i carabinieri di Bojano e il personale dell’Anas, per i rilievi e regolare il traffico.