In molti temono che i cattivi odori finiscano per dare un durissimo colpo alla salubrità dell’aria, vanto dell’Alto Molise. Altri ancora esprimono perplessità sui quantitativi di materiali organici da impiegare, visto che di aziende zootecniche di grandi dimensioni non ce ne sono da queste parti. E poi c’è chi si interroga sulla provenienza e sulle modalità di smaltimento degli scarti. Ecco perché tanti cittadini sono contrari alla realizzazione della centrale per la produzione di biogas da parte di un privato. Dovrebbe sorgere nel territorio di Agnone. Ma in realtà i più preoccupati di tutti sono coloro che vivono a Belmonte del Sannio, visto che in linea d’aria l’impianto dista appena 400 metri dal centro abitato. Per questo il consiglio comunale, in riunione monotematica, ha espresso un secco no al progetto, invitando anche i paesi vicini a fare la stessa cosa. Intanto il Comune di Belmonte ha chiesto e ottenuto al convocazione di una conferenza di servizi. L’appuntamento è per lunedì 16 dicembre. Un incontro dal quali i cittadini altomolisani si aspettano risposte chiare dalle istituzioni.