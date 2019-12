Il disastro minerario di Monongah rappresenta una delle pagine più tristi della storia dell’emigrazione italiana. Tra le vittime tantissimi molisani. Tra i paesi più colpiti c’è Frosolone. Per non dimenticare questa tragedia l’istituto comprensivo Colozza ha organizzato un incontro per riflettere su quanto accaduto oltre un secolo fa e sulla strada che c’è ancora da fare per garantire a tutti sicurezza e dignità. Limitarsi al ricordo sarebbe in effetti riduttivo. Più opportuno invece far sì che tragedie come quella di Monongah possano stimolare tutti a fare di più per dare un futuro migliore ai lavoratori. Proprio per mantenere vivo il ricordo, l’associazione Monongah si sta impegnando per dare il giusto rilievo alla tragedia avvenuta in terra americana. Tra gli obiettivi quello di farla inserire nei libri di storia.