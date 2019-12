Tutto pronto a Larino per la nuova edizione delle luminarie nel centro storico. Sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019, dalle 17, tante iniziative in una cornice di luci artistiche, spettacoli, mercatini, street food, artigianato e molto altro. Non mancheranno il villaggio di Babbo Natale con diversi personaggi, musica e sorprese. L’evento è organizzato dall’associazione Larino nel cuore con il patrocinio del Comune e della Pro loco.