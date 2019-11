Terremoto in Albania, i comuni di minoranza linguistica del Molise in aiuto delle popolazioni

Si è concluso in questa tarda mattinata l’incontro tenutosi a Montecilfone con i sindaci dei quattro comuni di minoranza linguistica Arbëreshë (Campomarino, Montecilfone, Portocannone e Ururi). I temi dell’incontro – oggi ricorre la festa della Repubblica Albanese – sono stati variati a causa, purtroppo, del terremoto che ha colpito l’Albania nei giorni scorsi, infine si è raggiunta un’intesa, firmata a fine evento anche dall’associazione Kamastra e coinvolgendo gli Sportelli linguistici, da portare nelle sedi dei comuni limitrofi ed alle associazioni del territorio per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite dal violento terremoto. Nei prossimi giorni sul sito del comune si potrà trovare l’IBAN e la causale da utilizzare per le piccole donazioni che, come piccole gocce, andranno ad alimentare il fiume di solidarietà che dall’Italia intera sta partendo verso l’ altra sponda dell’Adriatico.