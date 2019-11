Sisma in Albania, scatta la solidarietà del Molise. E’ partita la colonna mobile della Protezione civile

Ururi, Montecilfone, Portocannone, Campomarino. Sono i comuni albanesi del Molise dove in queste ore le comunità locali si sono subito mobilitate per aiutare l’Albania messa in ginocchio dal violentissimo terremoto che durante la scorsa notte è stato avvertito perfino in Molise. Il sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci, è stato tra i primi ad attivarsi mettendo tra l’altro in contatto il presidente della Repubblica albanese con il presidente della Regione Toma. Caporicci, proprio nei giorni scorsi era stato nella zona colpita dal sisma, zona nella quale c’è il Comune di Kruja , da anni gemellato proprio con Portocannone.Intanto una colonna mobile della Protezione civile del Molise è partita alla volta dell’Albania per prestare i primi aiuti alle popolazioni colpite dal sisma.