Agganciato il Gps della moto di Sandro: è in viaggio e sta rientrando verso l’Europa

Dopo giorni di angoscia arrivano notizie confortanti su Sandro Travaglini, l’uomo di 38 anni di Termoli che sta compiendo un viaggio in moto attraverso il continente euro asiatico. I carabinieri in collaborazione con l’Interpol sono riusciti ad agganciare il segnale Gps della sua moto, dal quale risulta che Sandro è in movimento e che sta tornando verso l’Europa. Al momento nessuno ci ha parlato e lo ha visto, ma il fatto che il segnale si stia muovendo proprio sull’itinerario di viaggio previsto fa ben pensare. Gli ultimi contatti con la famiglia risalgono al 16 novembre scorso. Dopo 8 giorni la famiglia preoccupata aveva presentato denuncia ai carabinieri che subito si erano messi in contatto con la Farnesina e l’Interpol.