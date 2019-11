Aveva trascorso la giornata del suo compleanno insieme ai suoi familiari. Per l’occasione era tornato anche il fratello dalla Spagna. Proprio lui, dopo il pranzo organizzato in un ristorante in provincia di Campobasso, stava riaccompagnando Toni Federico, 56 anni, originario di Matrice, in una residenza protetta di Isernia. Ma sulla statale 17, nel tratto fra Carpinone e Pettoranello si è verificato un violentissimo scontro fra una Fiat 500 L e una Bmw. Le condizioni di Federico sono subito apparse gravi ai soccorritori del 118. L’uomo è stato trasferito al Cardarelli di Campobasso , ma durante la notte il suo cuore ha smesso di battere. In seguito all’impatto sono rimaste gravemente ferite anche le due persone – marito e moglie – che viaggiavano nell’altra auto coinvolta nell’incidente. Preoccupano soprattutto le condizioni della donna, di 56 anni, ricoverata al Veneziale di Isernia. La prognosi è riservata. Ferito anche il fratello della vittima: ha riportato varie fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulle cause dell’incidente indagano i Carabinieri, sul posto insieme al personale del 118, ai Vigili del fuoco e agli uomini dell’Anas. Inevitabili i disagi al traffico. Le auto in transito sono state deviate lungo percorsi alternativi.