Scontro fra 3 auto tra Carpinone e Pettoranello: ferite gravemente 2 persone

È di tre feriti – di cui due in gravi condizioni – il bilancio di un incidente stradale che si è verificato poco dopo le 16:00 di oggi, domenica 24 novembre, sulla statale 17, nel tratto di strada tra il bivio di Carpinone e quello di Pettoranello. Per cause al vaglio dei Carabinieri, si è verificato uno scontro che ha coinvolto una Fiat 500L, una monovolume Wolkswagen e una Bmw. Hanno avuto la peggio un uomo di 53 anni e una donna di 56 anni. Soccorsi dal personale del 118, sono stati trasferiti agli ospedali Cardarelli di Campobasso e Veneziale di Isernia. Ferito anche il marito della donna – di 57 anni – ricoverato con un codice giallo. Lievemente ferita una quarta persona coinvolta nell’incidente. Oltre ai Carabinieri e alle ambulanze del 118, sul posto sono intervenuti gli uomini dell’Anas e i Vigili del fuoco. Il traffico è rimasto a lungo bloccato e deviato lungo percorsi alternativi.