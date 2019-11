Strade e illuminazione, barriere architettoniche e ristrutturazioni. Sono una cinquantina i comuni in Molise nei quali potranno essere finanziati progetti per interventi fino a un tetto di 200mila euro con il nuovo programma che verrà finanziato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il decreto, emanato l’11 novembre, prevede una copertura finanziaria di sette milioni e mezzo di euro, da ripartire tra i comuni che abbiano non più di 3500 abitanti e inclusi nell’elenco già pubblicato a settembre.

Le risorse potranno essere subito impiegate per la manutenzione straordinaria di strade, la manutenzione dell’illuminazione pubblica, il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e l a manutenzione straordinaria delle strutture pubbliche comunali.

I soldi sono ripartiti tra i comuni che presentano un indice di vulnerabilità sociale e materiale superiore alla media nazionale.

In Molise sono 47, 32 in provincia di Campobasso: Salcito, Morrone del Sannio, San Giovanni in Galdo, Campochiaro, Lucito, Roccavivara, Montemitro, Tavenna, Sant’Angelo Limosano, Fossalto, Pietracatella, San Giuliano di Puglia, Castellino del Biferno, Provvidenti, Monacilioni, Portocannone, Guardialfiera, Mirabello Sannitico, Sepino, Ururi, Jelsi, Pietracupa, San Polo Matese, Montecilfone, Matrice, Ripabottoni, Campolieto, Toro, Macchia Valfortore, Castelmauro, Civitacampomarano, Rotello, e 15 per la provincia di Isernia: Scapoli, Miranda, Santa Maria del Molise, Conca Casale, Belmonte del Sannio, Cerro al Volturno, Rionero Sannitico, Poggio Sannita, Pettoranello di Molise, Macchiagodena, Forlì del Sannio, Sant’Elena Sannita, Roccasicura, Roccamandolfi, Colli a Volturno. La prima fase dell’intervento è sperimentale, ma è verosimile che in seguito saranno reperiti i fondi per i comuni non inseriti in questo primo elenco.