Sanità e trasporti, manifestazioni a Campobasso di comitati e lavoratori

Sanita’ e lavoro: oggi davanti alla sede della Giunta regionale a Campobasso, sit in di una delegazione di Comitati e Associazioni a sostegno della sanita’ pubblica di qualita’ e per protestare contro la politica dei tagli nel settore. I partecipanti hanno anche chiesto un incontro al presidente della Regione, Donato Toma, e al neo commissario straordinario dell’Azienda sanitaria regionale (Asrem), Maria Virgina Scafarto. In particolare e’ stata chiesta la modifica sostanziale del nuovo Piano operativo straordinario (Pos) 2019-2021, del quale non c’e’ ancora la versione ufficiale, predisposto dal Commissario ad Acta, Angelo Giustini. Proteste a Palazzo Vitale sede dell’Esecutivo regionale, dunque, ma anche in Consiglio regionale dove c’e’ stato un sit in degli addetti al Trasporto pubblico locale (Tpl) in sciopero oggi per 24 ore. Tra le richieste dei sindacati di categoria di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal alla classe politica, una profonda riforma del settore in grado di determinare un sistema della mobilita’ efficiente, coordinato ed integrato, che contempli il rispetto di regole e di diritti, anche in materia di sicurezza, per i circa 500 addetti.