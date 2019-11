Isernia. Riforma legge fallimentare, nuove misure a sostegno delle aziende in crisi

La riforma della legge fallimentare si propone di dare un aiuto concreto alle imprese in crisi, prima che sia troppo tardi. Tra le sue principali finalità c’è proprio quella di limitare l’aggravarsi delle difficoltà aziendali, di farle emergere e affrontarle in maniera tempestiva. Delle novità introdotte dal nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza se n’è discusso durante un corso di formazione organizzato all’auditorium. Tra i relatori Andrea Penta, ex giudice del tribunale di Isernia e oggi consigliere presso il Massimario della Corte di Cassazione. La scelta di approfondire la riforma della legge fallimentare non è casuale. L’obiettivo dell’Ordine degli avvocati di Isernia – ha detto la delegata alla formazione, Alessandra Longobardi – è quello di dare un contributo alla salvaguardia delle capacità imprenditoriali in un territorio in forte sofferenza e dove il rischio di fallimento di impresa è sempre dietro l’angolo. Questo corso di formazione impegnerà i partecipanti fino al 13 dicembre con altri 4 appuntamenti. Ma questa non è stata e non sarà l’unica proposta formativa dell’ordine forense isernino: al di là degli obblighi di legge, l’aggiornamento professionale è un dovere deontologico, ha sottolineato il presidente Maurizio Carugno.