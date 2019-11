L’appuntamento è in via Genova a Campobasso sotto il palazzo della giunta regionale. Domani associazioni, comitati semplici cittadini si ritroveranno alle 10 per una manifestazione in difesa della sanità pubblica e del lavoro. Faranno sentire la loro voce in un momento storico drammatico per la sanità molisana, dove si assiste quotidianamente allo smantellamento dei servizi essenziali. Una protesta alla vigilia dell’incontro a Roma, previsto per mercoledì, dove il Ministero della Salute ha convocato i commissari Giustini e Grossi e il presidente della Regione, per far luce sulla nomina del nuovo commissario Asrem Virginia Scafarto.

Intanto piove sul bagnato al San Timoteo di Termoli. Ai problemi e alle carenze di numerosi reparti dovuti alla mancanza di personale in primis, ora se ne aggiungono dei nuovi. In pochi mesi 17 tecnici di laboratorio hanno lasciato il loro posto, prevalentemente perché sono andati in pensione. Nel frattempo non c’è stato nessun rimpiazzo, nessuna nuova assunzione. E così ora i tecnici rimasti non riescono neanche più a garantire i turni di lavoro. Hanno poi un’età media superiore ai 60 anni e dei pochissimi rimasti in servizio, due hanno limitazioni sui turni. La denuncia arriva dal dottor Giancarlo Totaro che chiede se per caso si voglia declassare il San Timoteo a semplice pronto soccorso. “Si lascia che la situazione precipiti senza rimediare in alcun modo, da oltre 15 anni – ha spiegato – nessun nuovo tecnico è stato assunto e le cose possono peggiorare da un momento all’altro con ripercussioni sui servizi ai cittadini, basta una malattia, o un nuovo pensionamento, gia previsto con la Quota 100”. Il laboratorio analisi rappresenta un pilastro per tutti i reparti e un rallentamento dei servizi sarebbe gravissimo. Totaro si chiede se si stia ripetendo quello che già è successo al laboratorio analisi del Vietri di Larino, di qui un appello al commissario alla sanità Angelo Giustini e alla commissaria Asrem Virginia Scafarto affinché vengano attivate le procedure per le nuove assunzioni, prima che sia troppo tardi. Ha scritto ai commissari anche Fernanda De Guglielmo per la Federazione sindacati indipendenti, che ha denunciato come non si vedano concorsi dal lontano 1985 e ha ricordato che “l’accordo era di aumentare il numero dei posti della mobilità, ma non è stato rispettato”. Per Nicola Felice, presidente del comitato San Timoteo ormai tutto è compiuto e il peggio deve ancora venire, in riferimento al nuovo Programma operativo 2019-2021, criticando il silenzio della classe politica e amministrativa. L’associazione dei cardiopatici del basso Molise ‘Cuore molisano’ dichiara la mobilitazione dei cittadini, mentre il gruppo ‘Voglio Nascere a Termoli’ non ci sta ad assistere all’ennesimo scippo in tema di sanità e soprattutto allo smantellamento del San Timoteo e sta pensando di organizzare una manifestazione a Roma davanti al ministero.