Politica comunale in pieno fermento a Isernia, con frenetiche trattative in corso per un ulteriore allargamento della giunta. Una eventualità che porterebbe a dieci il numero degli assessori. In sostanza un assessore ogni tre consiglieri, se non è un record poco ci manca, ma Giacomo d’Apollonio è stretto nella morsa dei partiti del Centrodestra regionale che vogliono l’esatta riproposizione della maggioranza di Palazzo D’Aimmo anche a Palazzo San Francesco. In sostanza, l’allineamento alla Regione vorrebbe dire che un rappresentante dei Popolari di Vincenzo Niro sta scaldando i motori per entrare in giunta. Senza troppi dubbi, dovrebbe trattarsi di Gianni Fantozzi, decano storico dei consiglieri comunali di Isernia, più volte assessore nelle legislature e negli anni passati.

Con l’ingresso dei Popolari, il sindaco potrebbe arrivare senza ulteriori scossoni a fine legislatura, manca un anno e mezzo alle nuove elezioni e d’Apollonio, anche se non lo dice, riappacificando il Centrodestra isernino, vorrebbe provarci a ricandidarsi di nuovo a sindaco. Ce la farà?

È tutta un’incognita, perchè sull’ingresso dei Popolari c’è la spada di Damocle dei Leghisti di Mazzuto, ovvero Testa e Di Pasquale, che, anche loro non direbbero no ad un ingresso in giunta, ma i Popolari sono il gruppo consiliare maggiore e sono senz’altro favoriri rispetto ai Leghisti.

Intanto, martedì pomeriggio consiglio comunale e già lì si vedrà se il Centrodestra va verso la ricomposizione e l’allargamento dell’esecutivo. All’ordine del giorno, la relazione del sindaco sulle linee programmatiche, l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2020-2024, l’approvazione regolamento per la gestione degli impianti sportivi dell’ex scuola media «Andrea d’Isernia» e il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio.