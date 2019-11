Campagna vaccinale al via: disponibili 150mila dosi. Il presidente della Regione Toma: vacciniamoci tutti

Al via, anche in Molise, la campagna vaccinale per arginare il virus influenzale che ogni anno mette a letto centinaia di persone. La Regione ha fatto richiesta di 150mila vaccini, già distribuiti ai medici di base oltre che ai centri vaccinali. Nella sede della Giunta regionale la conferenza stampa del governatore Toma, accompagnato dal direttore generale della Salute, Gallo e dal commissario straordinario Asrem Scarfato, per invitare i cittadini, anche quelli che non soffrono di particolari patologie, a vaccinarsi. I vaccini sono gratuiti per gli ultra 65enni e per le persone affette da malattie che necessitano della copertura vaccinale. Ma la conferenza stampa è stata anche l’occasione per annunciare la nomina del nuovo vertice dell’Asrem, prevista prima della fine dell’anno e per ribadire la netta contrarietà nei confronti del Governo sul tema dei commissariamenti. “Chiederò un incontro al ministro Speranza per chiedere lo stesso trattamento che è stato riservato al governatore della Campania De Luca, che, come noto, riveste il ruolo di commissario per il risanamento del settore sanitario, nonostante la sanità campana stia messa molto peggio di quella del Molise”, ha annunciato Toma, intenzionato dunque a non arrendersi e a far valere le sue ragioni in tutte le sedi istituzionali preposte.