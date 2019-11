“Quando stai bene in un posto non puoi fare altro che tornarci. E così eccoci di nuovo dai nostri amici dell’Outline di Lecce. Questa volta si svolge tutto nella giornata di domenica,sia il torneo 4.1 che l’Open.Girone difficile nel 4.1 per Morelli-Dall’Acqua, coppia formata per l’occasione, molto bene invece nell’Open dove alzano decisamente il livello, arrivando in semifinale e perdendo proprio nel derby contro Lorusso-Fusco. Questi ultimi invece,si fermano inaspettatamente in semifinale del torneo 4.1, ma disputano un ottimo Open,passando come primi nel girone, e riuscendo a mantenere un livello alto di gioco,arrivano in una finale a dir poco spettacolare vincendo il torneo.

Aldilà del torneo che a questo punto passa in secondo piano,siamo davvero contenti e ci sentiamo a casa quando andiamo in trasferta all’OutLine dai nostri amici.

GRAZIE!”.

#lafamigliacresce #outline #citybeachlabaita

Ringraziamo gli sponsor che ci rendono tutto più facile #rental #maxbeachtennis #hp

Fonte: pagina Facebook City Beach La Baita – Ferrazzano